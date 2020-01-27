Последний твит Брайанта: Коби передал Леброну корону "Лейкерс" и всей НБА

Последний сообщение Коби набрало более двух миллионов лайков

Коби Брайант / Фото: Reuters

Реклама

Экс-баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант разбился на вертолете в городе Калабасас вблизи Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. Вместе с 41-летним американцем на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна, которая также погибла. Последнее сообщение в Twitter бывшей звезды НБА перед своей гибелью собрало за сутки более 53 тысяч комментариев.

Читайте также: смерть легенды – все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайата – причины, реакция, пророчества

Утром 26 января пятикратный чемпион НБА опубликовал твит, в котором поздравил форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса с тем, что он набрал 33644 очка и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Брайанта на одно очко.

"Продолжай двигать игру вперед, Леброн! Большое уважение, мой брат", — написал Брайант.

На данный момент под сообщением оставили комментарии и соболезнования более 50-ти тысяч человек. Кроме того, публикация набрала 2,2 миллиона лайков, а ее репост сделали 445,7 тысячи пользователей социальной сети.

Интересно, что сам Леброн эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта. Баскетболист в расстроенных чувствах находился в аэропорту.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама