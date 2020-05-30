Потерпите два месяца: НБА вернется 31 июля, а клуб украинца все-таки доиграет урезанный сезон

"Сакраменто" Лэня должен стать одним из счастливчиков, которых сейчас нет в зоне плей-офф

Руководство НБА наконец-то определилось с форматом окончания сезона-2019/2020 за океаном. Большинство членов правления лиги сошлись на варианте с 22 командами, но пока, по информации ESPN, не исключается и участие только 20 команд. Также комиссар НБА и совет правления лиги установил ориентировочную дату возобновления чемпионата. Ранее евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.

В начале следующей недели состоится голосование, которое и определит финальный регламент проведения оставшейся части сезона. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на 6 игр.

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Такими счастливчиками на данный момент являются "Портленд" (в 3,5 игры от зоны плей-офф), "Новый Орлеан" (3,5), "Сакраменто" украинца Алексея Лэня (3,5), "Сан-Антонио" (4) и "Финикс" (6) на Западе и "Вашингтон" (5,5) – на Востоке.

С баскетбольного кольца в НБА снимают сетку / Фото: Reuters

Также стало известно, что в случае продолжения чемпионата он, скорее всего, возобновится 31 июля, а все матчи пройдут в одном городе – Орландо. Мы также сообщали, что чемпионат Испании возвращается 17 июня: все матчи пройдут в одном городе.

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