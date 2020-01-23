Потратит любые деньги, чтобы поставить на ноги опустившегося одноклубника: откровение звезды НБА

Леброн Джеймс играл с недавно побитым Делонте два года

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс выразил желание помочь бывшему игроку НБА Делонте Уэсту, который был избит неизвестным мужчиной несколько дней назад. Инцидент произошел на дороге в округе Колумбия. Баскетболист заявил, что вступил в конфронтацию с человеком, у которого было оружие. Бывший защитник "Кавальерс" отказывался рассказывать другие детали и нецензурно выражался.

Источники из окружения Джеймса сообщают, что игрок после просмотра видео с избиением был очень расстроен и поручил своему бизнес-партнеру Мэверику Картеру привезти Уэста в Лос-Анджелес. Также Леброн заявил, что потратит любые деньги, чтобы поднять на ноги бывшего одноклубника, который страдает психическим расстройством. Напомним, что Джеймс и Уэст играли вместе за "Кливленд" с 2008 по 2010 год.

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В свое время россияне предлагали Делонте Уэсту 10 миллионов долларов. Руководство московского "Динамо" хотело видеть американца в своей команде и предлагало контракт на два сезона.

Делонте выступал в НБА с 2004-й по 2012 год. Он успел поиграть за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд" и "Даллас". За профессиональную карьеру игрок заработал около 16-ти миллионов долларов. У 36-летнего Уэста проблемы с психическим здоровьем. Летом 2019-го бывшего баскетболиста видели на улице в неопрятном виде.

Недавно на баскетбольном матче в США произошла стрельба

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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