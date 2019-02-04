Появилось видео сумасшедшего броска с центра площадки в чемпионате Украины

Александр Мишула сделал баззер-биттер в конце первой четверти

Мишула заработал три очка точным дальним броском. Фото: БК Днепр

Появилось видео сумасшедшего броска с центра площадки в чемпионате Украины Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/836/95a/5c583695a4375.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/836/95a/5c583695a4375.jpg 2019-02-04T14:57:00+02:00 Баскетбол Александр Мишула сделал баззер-биттер в конце первой четверти

Настоящую рубку в Суперлиге выдали "Днепр" и действующий чемпион "Черкасские Мавпы", которые неожиданно плетутся в самом хвосте турнирной таблицы. Никто настолько не хотел уступать, что после основного времени горело – 83:83, и дело дошло до овертайма, где уже прицельнее били днепряне - 92:87. Они, к слову, играли без большого Кирилла Фесенко, восстанавливающегося после травмы. А в его отсутствие лидерами атаки стали Станислав Тимофеенко (24 очка и 13 подборов) и Александр Мишула (20 и 5 ассистов). У "Мавп" самый результативный Янг - 21 очко и 6 передач, 18 на счету Александра Кольченко.

Тренер черкасчан Михельсон был недоволен судейством: "Я бы хотел, чтобы ребята, обслуживающие матч, посмотрели его на видео и сделали какие-то выводы. Слишком много неравнозначных и "интересных" решений было, скажем так. И эти эмоции, которые поднялись, были нужны "Днепру", а не нам".



А у Мишулы еще и сумасшедший баззер-биттер в конце первой четверти залетел - бабахнул со своей половины! Вообще защитнику "Днепра" все чаще удаются броски на последних секундах, и коуч сборной Украины Евгений Мурзин вызвал его готовиться к решающим матчам отбора ЧМ-2019 против Черногории и Словении. К слову, даже "Барселона" отпустила своего центра Артема Пустового.

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