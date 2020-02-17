Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

"Позволяет ощутить смелость": под каким девизом пройдут Олимпийские игры-2020

17 февраля, 11:06

Организаторы подчеркивают роль спорта в объединении людей

Слоган Олимпиады-2020 на стадионе

Слоган Олимпиады-2020 на стадионе / Фото: tokyo2020.org

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года, который пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио, огласили девиз предстоящих соревнований — "Объединенные чувством" (United by emotion). Как объясняют его авторы, девиз подчеркивает роль спорта в объединении людей. Ранее мы писали, что в американскую Dream Team на Олимпиаду-2020 включили 44 баскетболиста.

"Спорт дает людям возможность испытывать все разнообразие эмоций и страстей. Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух. В этом и заключается сила спорта — возможность объединить людей благодаря эмоциям", — говорится в сообщении от организаторов Олимпиады-2020.

Читайте также: Сборная Бразилии с двумя игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Ранее глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто признался, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом, который может поставить под угрозу проведение соревнований. Однако отменять главный летний старт четырехлетия пока никто не собирается.

Также мы сообщали, что Украине урезали олимпийское "золото": раньше в Токио нам прочили 17-е место в медальном зачете.

Смотрите также, как стало известно, что зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

эмоции объединение Токио Олимпиада-2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мира
Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мираБаскетбол
Герб Украины – на Матче всех звезд НБА: Михайлюк вышел на игру в кроссовках с тремя логотипами
Герб Украины – на Матче всех звезд НБА: Михайлюк вышел на игру в кроссовках с тремя логотипамиБаскетбол
На прощание с Коби Брайантом хотят прийти более 90 тысяч человек
На прощание с Коби Брайантом хотят прийти более 90 тысяч человекБаскетбол
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта "кармой", отстранили от работыБаскетбол
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиков
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиковБаскетбол
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБАБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...