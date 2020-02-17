"Позволяет ощутить смелость": под каким девизом пройдут Олимпийские игры-2020

Слоган Олимпиады-2020 на стадионе / Фото: tokyo2020.org

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года, который пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио, огласили девиз предстоящих соревнований — "Объединенные чувством" (United by emotion). Как объясняют его авторы, девиз подчеркивает роль спорта в объединении людей. Ранее мы писали, что в американскую Dream Team на Олимпиаду-2020 включили 44 баскетболиста.

"Спорт дает людям возможность испытывать все разнообразие эмоций и страстей. Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух. В этом и заключается сила спорта — возможность объединить людей благодаря эмоциям", — говорится в сообщении от организаторов Олимпиады-2020.

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Ранее глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто признался, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом, который может поставить под угрозу проведение соревнований. Однако отменять главный летний старт четырехлетия пока никто не собирается.

Также мы сообщали, что Украине урезали олимпийское "золото": раньше в Токио нам прочили 17-е место в медальном зачете.

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