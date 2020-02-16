Приз лучшему игроку Матча звезд НБА назовут в честь Брайанта

Коби и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас

Коби Брайант / Фото: Getty Images

Комиссионер НБА Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что награда лучшему игроку Матча всех звезд будет названа в честь легенды "Лейкерс" Кобе Брайанта.

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Напомним, утром 26 января Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в "Лос-Анджелес Лейкерс" и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Кстати, украинский баскетболист успешно сыграл в Матче восходящих звезд НБА. Украинец Святослав Михайлюк сыграл в звездном уик-энде НБА. 22-летний уроженец Черкасс появился в Матче восходящих звезд сильнейшей лиги мира.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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