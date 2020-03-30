Продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза

Ткань, которая была на плечах звезды в прощальном матче, ушла с молотка за 33 тысячи долларов

Полотенце, с которым легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант произносил прощальную речь после своей заключительной игры в лиге 13 апреля 2016 года, было продано за 33 тысячи долларов.

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Купил полотенце болельщик, коллекционирующий памятные вещи, связанные с командой "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает CNN. Его мечта – открыть музей в Южной Калифорнии. Интересно, что ранее это полотенце, которое один из болельщиков снял с плеча Брайанта, было продано на аукционе в четыре раза дешевле – за $8365.

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Прощальная речь Брайанта – с тем самым полотенцем

Напомним, Коби Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе "Лейкерс" и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. 26 января 2020 года Брайант разбился в результате крушения личного вертолета Sikorsky S-76 в Калифорнии.

Как мы писали ранее, вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета. В иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет нельзя было использовать в условиях густого тумана на высокой скорости.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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