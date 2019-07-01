Проклятие Риги: в сборной Украины начались разборки после провала Евробаскета-2019

Украинские баскетболистки сенсационно не вышли из группы. Коуч в третьем матче наказал Удоденко

За четыре года уже второй Евробаскет в Риге заканчивается для Украины фиаско. В 2015-м в столице Латвии не смогла выйти из группы наша мужская сборная, и вот вчера эта же участь постигла женскую. Причем при двух поражениях в стартовых турах от Испании (77:95) и Латвии (74:82) у нас все еще оставались шансы на выход в 1/8-ю. Обыгрывай Великобританию – и иди дальше.

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Но это легче было сказать, чем сделать. Особенно без нашего опытного снайпера Анны Ольховик, которую в матче с латвийками партнерши по сборной унесли с площадки. Украинки практически весь матч находились в роли догоняющих, однако в конце третьей четверти совершили рывок и на последнюю 10-минутку после попадания именинницы Науменко ушли лидерами 45:44. Казалось, что вот сейчас нам удастся переломить ход матча, но увы... Жесткий прессинг британок заставлял нас ошибаться при передачах, совершать поспешные броски. И в довершение ко всему у украинок не летели их фирменные трехи – они попали лишь трижды из 34 попыток, у британок в корзину зашло восемь дальних и именно тогда, когда это было нужно. Очередной рывок соперника оказался для нас фатальным – 54:68.

Ягупова завершила встречу всего с 21 очком. Вообще непонятно, что случилось на этом чемпионате с нашей центровой Таисией Удоденко, которая никак не могла найти свою игру под кольцом. Во 2-й половине встречи с британками она вообще не выходила.

"Есть вещи, которые абсолютно недопустимы для меня, для профессионалов. Но конкретизировать случившееся я не могу – то, что происходит в раздевалке, там и остается, – объяснил решение тренер украинок черногорец Горан Бошкович, но отметил, что в этом матче его команда выглядела лучше, чем с Латвией. – Сегодня мы играли с куда большей энергией, но нам не хватило глубины состава, случилась травма Ольховик, возможно, ее бросковой мощи нам тоже не хватило".

А капитан Ягупова отметила проблемы внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

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Напомним, одновременно с женской сборной Украины по баскетболу в Риге, в Минске наши спортсмены завершили выступления на Европейских играх-2019. Но сделали это куда успешнее баскетболисток, завоевав 16 золотых наград.

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