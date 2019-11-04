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"Прометей" зажигает в Суперлиге: новичок возглавил элиту, а киевляне подписали центра из Франции

4 ноября, 16:02

Команда Карлиса Муйжниекса ошиблась только с агрессивными "Мавпами"

Черкасские Мавпы - Прометей

Черкасские Мавпы - Прометей / Фото: ФБУ

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После семи туров в баскетбольной Суперлиге Украины неожиданный лидер – турнирную таблицу возглавляет новичок элиты "Прометей" из Каменского. На старте чемпионата подопечные латвийского специалиста Карлиса Муйжниекса лишь одна осечка. Причем в последнем поединке против "Черкасских Мавп" 85:90. Ранее мы писали о скандале в украинском баскетболе, где в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

"В решающие моменты совершили такие ошибки, которые не должны были допускать, – сказал после встречи Муйжниекс. – "Черкассы" – очень агрессивная и немножко нестандартная команда – большие игроки много играют "с лицом", с поля. Они делали правильный пас и заставили нас нервничать. Они вышли вперед и нам надо было приложить сверхусилия, чтобы догнать. Но не хватило сил и везения".

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Лишь по одному разу уступили в сезоне также действующий чемпион Суперлиги "Химик" и обладатель Суперкубка "Днепр", но они провели на матч меньше. Прошлогодний финалист и один из главных фаворитов этой Суперлиги "Киев-Баскет" пока седьмой с тремя победами и двумя поражениями. Но команда Айнарса Багасткиса выиграла оба матча на групповом этапе Кубка Европы ФИБА, а болгарский "Левски" дожимали в тишине.Теперь еще киевляне усилили свою переднюю линию, подписав 25-летнего центрового Владислава Коренюка, который нынешний сезон начинал во втором дивизионе Франции.

Регулярный чемпионат. Результаты

"Черкасские Мавпы" – "Прометей" – 90:85

"Одесса" – "Николаев" – 74:73

"Черкасские Мавпы" – "Запорожье" – 95:97

"Химик" – "Николаев" – 77:65

"Днепр" – "Одесса" – 84:70

"Киев-Баскет" – "Запорожье" – 110:73

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Источник: Сегодня|Спорт

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