Пятикратный чемпион НБА выпустил детскую книгу
Коби Брайант в пяти новеллах рассказал о своих страхах и надеждах
Бывший лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант выпустил детскую книгу. В книге Брайант рассказывает о своих страхах и надеждах. Произведение состоит из пяти новелл. Оригинальное название произведения "The Wizenard Series: Training Camp".
Брайант пять раз становился чемпионом НБА. Экс-баскетболист занимает третье место по набранным очкам за всю историю НБА – 33 643. По данному показателю американец уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков) и Карлу Мэлоуну (36 928).
Напомним, что анимационный короткометражный фильм Dear Basketball ("Дорогой Баскетбол") о жизни и карьере бывшей звезды "Лейкерс" Коби Брайанта получил спортивную премию "Эмми" за графический дизайн. В марте прошлого года фильм также был удостоен премии "Оскар".
Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.
В конце 2017 года "Лейкерс" торжественно вывел из обращения номера Коби Брайанта.
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