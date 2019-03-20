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Пятикратный чемпион НБА выпустил детскую книгу

Сегодня, 10:14

Коби Брайант в пяти новеллах рассказал о своих страхах и надеждах

Коби Брайант со своей книгой
Коби Брайант со своей книгой. Фото: Instagram
Пятикратный чемпион НБА выпустил детскую книгу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f6/5fb/5c91f65fbd79a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f6/5fb/5c91f65fbd79a.jpg Баскетбол Коби Брайант в пяти новеллах рассказал о своих страхах и надеждах

Бывший лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант выпустил детскую книгу. В книге Брайант рассказывает о своих страхах и надеждах. Произведение состоит из пяти новелл. Оригинальное название произведения "The Wizenard Series: Training Camp".

Брайант пять раз становился чемпионом НБА. Экс-баскетболист занимает третье место по набранным очкам за всю историю НБА – 33 643. По данному показателю американец уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков) и Карлу Мэлоуну (36 928).

Напомним, что анимационный короткометражный фильм Dear Basketball ("Дорогой Баскетбол") о жизни и карьере бывшей звезды "Лейкерс" Коби Брайанта получил спортивную премию "Эмми" за графический дизайн. В марте прошлого года фильм также был удостоен премии "Оскар".

Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.

В конце 2017 года "Лейкерс" торжественно вывел из обращения номера Коби Брайанта.

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Тег книга, баскетболист, Коби Брайант

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sport24.ru

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