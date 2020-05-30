"Расистам нельзя разрешать занимать пост президента": восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу

Пятикратный чемпион НБА Стив Керр, который еще трижды выиграл титул во главе "Голден Стэйт Уорриорз", назвал президента США Дональда Трампа расистом и объяснил, почему такой человек не может руководить страной. Мы также писали, что тренер "Воинов" в огне – обматерил арбитра и ушел с площадки.

"В 2017 году Трамп назвал стоящих на коленях игроков НФЛ, которые мирно протестовали против жестокости полиции, "сукиными детьми". Вчера вечером он назвал протестующих в Миннеаполисе "бандитами". Вот почему расистам нельзя разрешать занимать пост президента", — написал Керр в Twitter.

Тренер "Уорриорз" Стив Керр / Фото: Reuters

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В США активно обсуждается смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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Но смерть Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе. Комментируя беспорядки, вызванные гибелью Джорджа от рук полицейского, Трамп назвал протестующих "головорезами", оскорбляющими память Флойда, и пригрозил населению штата вводом частей национальной гвардии.

Ранее в этом сезоне эмоциональный Стив Керр порезал руку во время матча против "Чикаго"(104:90), разбив на эмоциях свой планшет с игровыми схемами. Порез оказался настолько глубоким, что у трехкратного чемпиона НБА у руля "Уорриорз" пошла кровь.

Видео: Reuters

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