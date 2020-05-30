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"Расистам нельзя разрешать занимать пост президента": восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу

30 мая, 16:44

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "Голден Стэйт" вспомнил, как глава США назвал игроков НФЛ «сукиными детьми»

Пятикратный чемпион НБА Стив Керр, который еще трижды выиграл титул во главе "Голден Стэйт Уорриорз", назвал президента США Дональда Трампа расистом и объяснил, почему такой человек не может руководить страной. Мы также писали, что тренер "Воинов" в огне – обматерил арбитра и ушел с площадки.

"В 2017 году Трамп назвал стоящих на коленях игроков НФЛ, которые мирно протестовали против жестокости полиции, "сукиными детьми". Вчера вечером он назвал протестующих в Миннеаполисе "бандитами". Вот почему расистам нельзя разрешать занимать пост президента", — написал Керр в Twitter.

Тренер "Уорриорз" Стив Керр

Тренер "Уорриорз" Стив Керр / Фото: Reuters

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В США активно обсуждается смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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Но смерть Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе. Комментируя беспорядки, вызванные гибелью Джорджа от рук полицейского, Трамп назвал протестующих "головорезами", оскорбляющими память Флойда, и пригрозил населению штата вводом частей национальной гвардии.

Ранее в этом сезоне эмоциональный Стив Керр порезал руку во время матча против "Чикаго"(104:90), разбив на эмоциях свой планшет с игровыми схемами. Порез оказался настолько глубоким, что у трехкратного чемпиона НБА у руля "Уорриорз" пошла кровь.

Видео: Reuters

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США протесты НБА Дональд Трамп Стив Керр Миннеаполис

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