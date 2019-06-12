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Раздевалку баскетболистов обчистили во время финального матча чемпионата России по баскетболу

12 июня, 13:35

Неизвестный забрался в раздевалку "Химок" во время мачта с ЦСКА и вынес оттуда часы, деньги и ценные вещи игроков

Лицо грабителя попало на камеры наблюдения
Лицо грабителя попало на камеры наблюдения.

В финальной серии чемпионата России по баскетболу в понедельник ЦСКА нанес разгромное поражение "Химкам" (80:62) и выиграл трофей (3:0 в финальной серии). Пока баскетболисты сражались на паркете, в раздевалке из грабил неизвестный. В начале матча мужчина с аккредитацией, очень похожей на ту, что носят журналисты, волонтеры и работники стадиона, проник в раздевалку "Химок" и вынес оттуда часы, деньги и ценные вещи игроков. Известно стало об этом в большом перерыве, когда баскетболисты зашли внутрь.

Грабитель даже не пытался скрыть свое лицо, которое четко видно на камере видеонаблюдения. Сообщается, что никому из работников и игроков клуба он неизвестен. Точный размер ущерба пока не установлен, но полицейских вызвали на стадион незамедлительно. Теперь предстоит выяснить, что это за аккредитация, кем и на чье имя она была выдана.

Баскетболисты сразу же после матча начали публиковать в соцсетях фотографии и видео с предполагаемым вором.

Кстати, ограничиваться лишь "Химками" преступник не собирался. До или после визита к ним он прошел в раздевалку ЦСКА, просился в туалет и пытался пройти через тренерский штаб. Но его быстро попросили оттуда выйти. Взять молодой человек ничего не успел.

Ранее мы писали, что украинец помог "Барсе" выйти на "Реал" в финале чемпионата Испании. Испанское классико стартует 15 июня. Артем Пустовой близок к завоеванию титула.

Также сообщалось, что "Голден Стейт" потерял Дюранта, но продолжил финальную серию НБА. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации обыграл на выезде "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу канадской команды.


Торонто вышел в финал НБА

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Тег кража, грабеж, баскетболист, раздевалка

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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