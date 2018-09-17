"Решающий матч за выход на ЧМ-2019": анонс матча Черногория – Украина

Сегодня в 21:10 мужская сборная Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2019 сыграет на выезде с Черногорией. А ее тренирует Звездан Митрович, больше 10 лет работавший в Украине - с "Химиком", "Будивельником". Накануне наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию.

Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".

А вот Митрович не считает победу Украины над Испанией сюрпризом и воспринимает сегодняшний поединок как решающий за выход на чемпионат мира.