"Решающий матч за выход на ЧМ-2019": анонс матча Черногория – Украина
Нашим баскетболистам нужно подкрепить сенсационную победу над Испанией успехом в Черногории
Сегодня в 21:10 мужская сборная Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2019 сыграет на выезде с Черногорией. А ее тренирует Звездан Митрович, больше 10 лет работавший в Украине - с "Химиком", "Будивельником". Накануне наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию.
Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".
А вот Митрович не считает победу Украины над Испанией сюрпризом и воспринимает сегодняшний поединок как решающий за выход на чемпионат мира.
"Этот матч, возможно, имеет решающее значение для выхода на мир. Победа Украины над Испанией - не сюрприз. Украинцы играют вместе уже 5 лет, это их преимущество. Хорошо знают друг друга, а теперь есть Михайлюк, отлично отработавший Летнюю лигу. Лэнь, Кравцов, Джетер - у них сбалансированная команда. Украина была особенно хороша против Испании на подборе. Вероятно, ключевым моментом в нашей встрече станет борьба под щитом. У них 4 игрока с ростом 210 см и более. Зайцев, Кравцов, Лэнь - очень габаритные. Наша проблема – травма Нидама, его выход в матче под вопросом. В отличие от других встреч с Украиной играем под давлением", – считает Митрович.
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