"Решающий матч за выход на ЧМ-2019": анонс матча Черногория – Украина

Сегодня, 11:01

Нашим баскетболистам нужно подкрепить сенсационную победу над Испанией успехом в Черногории

Фото ФБУ
Фото ФБУ

Сегодня в 21:10 мужская сборная Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2019 сыграет на выезде с Черногорией. А ее тренирует Звездан Митрович, больше 10 лет работавший в Украине - с "Химиком", "Будивельником". Накануне наша команда сенсационно обыграла бывших чемпионов мира и Европы Испанию.

Но нельзя не согласиться с нашим защитником Денисом Лукашовым, что сенсация состоялась благодаря самоотдаче всех игроков: "Испанцы выступают во 2-м по силе чемпионате в мире или в клубах Евролиги. Наш шанс был в максимальной самоотдаче и борьбе на каждом сантиметре. Родригеса и Колома уважали, но не боялись. Выиграли за счет борьбы. Гладырь не помню, чтобы он бросал, но выполнил такой объем работы в защите и просто не давал людям поднять глаза".

А вот Митрович не считает победу Украины над Испанией сюрпризом и воспринимает сегодняшний поединок как решающий за выход на чемпионат мира.

"Этот матч, возможно, имеет решающее значение для выхода на мир. Победа Украины над Испанией - не сюрприз. Украинцы играют вместе уже 5 лет, это их преимущество. Хорошо знают друг друга, а теперь есть Михайлюк, отлично отработавший Летнюю лигу. Лэнь, Кравцов, Джетер - у них сбалансированная команда. Украина была особенно хороша против Испании на подборе. Вероятно, ключевым моментом в нашей встрече станет борьба под щитом. У них 4 игрока с ростом 210 см и более. Зайцев, Кравцов, Лэнь - очень габаритные. Наша проблема – травма Нидама, его выход в матче под вопросом. В отличие от других встреч с Украиной играем под давлением", – считает Митрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
баскетбол, сборная Украины по баскетболу

Вы сейчас просматриваете новость ""Решающий матч за выход на ЧМ-2019": анонс матча Черногория – Украина". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баскетбол

Наш в "Лейкерс" Святослав Михайлюк. Фото Getty

Герой матча с Испанией Святослав Михайлюк: "Нужно побыть в одиночестве"

Сегодня, 10:36

Украина ошеломила Испанию в отборе на ЧМ-2019, а наш игрок "Лейкерс" Святослав Михайлюк пускал стрелы

Баскетбол

Уверенная победа. Фото ФБУ

Сборная Украины нанесла первое поражение Испании в отборе на чемпионат мира

14 Сентября, 21:16

Наши баскетболисты уверенно переиграли лидеров группы
Загрузка...

Баскетбол

Фото ФБУ

Украина определилась с составом на матч против Испании в отборе на ЧМ-2019

14 Сентября, 15:03

В заявки команд включены по 12 баскетболистов

Баскетбол

Лэнь и Мурзин. Поначалу были опасения

Мурзин перед матчем Украина - Испания: "Мы настраиваем себя только на победу"

14 Сентября, 09:48

В гости к нашей команде пожаловал экс-чемпион мира и Европы

Баскетбол

Алексей Лэнь

Украинская звезда НБА Алексей Лэнь: "Я разбил уже три машины!"

12 Сентября, 09:38

Наш 25-летний центровой рассказал о первых впечатлениях от Украины после 7-летнего перерыва, ежедневном борще с салом и подготовке к матчу с Испанией

Баскетбол

Артем Пустовой. Фото ФК "Барселона"

"Барселона" не отпустила своего игрока в сборную Украины

8 Сентября, 20:49

Артем Пустовой просит прощения у болельщиков национальной команды
Загрузка...