"Рисковать жизнью или потерять зарплату": коронавирус поставил лучшую баскетболистку мира перед выбором

Женская НБА отклонила запрос, с которым к ассоциации обратилась самый ценный игрок лиги-2019 – Елена Делле Донн из клуба "Вашингтон Мистикс". 30-летняя американка просила разрешения на пропуск сезона-2020 по состоянию здоровья. Девушке, несмотря на тяжелую болезнь, потребуется прилететь в Майами на доигровку оставшихся матчей, в противном случае она не получит зарплаты, сообщает Marca.

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Елена Делле Донн в отчаянии написала открытое письмо в адрес руководства НБА. У баскетболистки болезнь Лайма, ее личный врач считает, что в связи с этим она находится в группе риска на фоне пандемии коронавируса.

"Теперь у меня осталось два варианта: могу рисковать своей жизнью или потерять свою зарплату. Я принимаю 64 таблетки в день и чувствую, что это медленно убивает меня. Или если это не убивает напрямую, то, по крайней мере, я знаю одно: это действительно плохо для меня. Это бесконечный, утомительный и жалкий цикл. Но мне в любом случае надо пить лекарства. Прием 64 таблеток в день – единственный способ сохранить свое состояние под каким-либо контролем и оставаться достаточно здоровой, чтобы играть в игру, которую я люблю", – говорит Елена

Вместе с тем, как уверяют в клубе "Вашингтон Мистикс", чемпионка Олимпийских игр-2016 Елена Делле Донн получит зарплату, которая ей полагается, даже если она откажется доиграть сезон из-за опасения за свое здоровье.

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Отметим, что в августе 2016 года Елена совершила каминг-аут, официально объявив о помолвке со своей давней подругой Амандой Клифтон. Год спустя Делле Донн и Клифтон поженились.

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