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"Роме было 44 года": от коронавируса скончался врач самого титулованного клуба России

16 мая, 16:20

Олег Люлька

У Романа Абжелилова, работавшего в баскетбольной команде ЦСКА, остались жена и двое детей

Врач баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ранее в России COVID-19 унес жизнь главного тренера сборной по вольной борьбе.

"Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова, – гласит заявление баскетбольного клуба ЦСКА. – Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией. Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей. Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех "армейцев", и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас".

Роман Абжелилов

Роман Абжелилов / Фото: Twitter

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Отметим, что московский ЦСКА является самым титулованным баскетбольным клубом России и вторым по количеству трофеев в Европе после мадридского "Реала".

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Ранее от коронавируса скончался первый сумоист. Согласно заявлению министра здравоохронения Японии, Кийотака Суетаке, выступавший под псевдонимом Сёбуси, вероятно, стал первой жертвой коронавируса в Стране восходящего солнца среди людей в возрасте от 20 до 29 лет.

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умер баскетбол врачи ЦСКА Москва коронавирус Роман Абжелилов

Источник: Сегодня|Спорт

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