С красавицей на Востоке: сногсшибательная вице-мисс Украина, завладевшая сердцем капитана сборной

Известная модель в конце 2019 года стала женой бывшего игрока НБА и уехала с ним в Японию

Жена капитана сборной Украины по баскетболу Вячеслава Кравцова Элина во время карантина показала, как хорошо она умеет танцевать. И призналась: "Кто не знал, я фанатка Pussycat Dolls". А что еще известно о жгучей брюнетке, которая завладела сердцем бывшего игрока НБА и одного из самых завидных женихов страны.

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Оказалось, что эффектная избранница баскетболиста не кто-нибудь, а "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко. 22-летняя красавица – модель, которая известна далеко за пределами Украины.

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Также девушку можно увидеть в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Съемки проходили в Турции, а Элине досталась роль возлюбленной главного героя.

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"У меня папа и дедушка – спортсмены, – призналась как-то Руденко. – Поэтому я с детства занимаюсь спортом. Папа приучил меня к активному образу жизни. Но у меня тоже есть понимание того, что иметь хорошее тело и быть здоровой – также очень важно".

В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов сделал своей любимой романтическое предложение руки и сердца.

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В конце 2019 года Слава и Элина расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступает по контракту за местный клуб.

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Вячеслав Кравцов и Элина Руденко

В последнее время Элина, которая также занималась хореографией и танцами, живет в Японии с Вячеславом и постигает культуру и традиции Востока.

Ранее мы сообщали, что звезда украинского баскетбола сравнила людей без масок с обезьянами.

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