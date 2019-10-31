Самому дорогому баскетболисту мира сломали руку: видео травмы во время матча НБА

Стефен Карри провел атаку и упал, после чего на него приземлился соперник

Стефен Карри (слева) сломал руку / Фото: Reuters

В ночь на 31 октября по киевскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" – "Финикс Санз". Встреча прошла в Сан-Франциско и закончилась победой гостей со счетом 121:110.

Читайте также: Травмированного Лэня подняли в воздух – смотрите горячую десятку дня в НБА

В начале третьей четверти произошел неприятный эпизод – разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри сломал левую руку. В одной из атак на 31-летнем игроке совершили фол, из-за которого Карри упал на паркет. Следом на его руку приземлился форвард "Санз" Арон Бэйнс. В результате Карри не смог продолжить игру и покинул площадку.

Реклама

Стефен Карри – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА прошлого сезона, его зарплата за год составила более 37 миллионов долларов. Он – трехкратный чемпион НБА, дважды признавался самым ценным игроком сезона, в последние шесть лет принимал участие в Матче Всех звезд НБА.

Смотрите также смешное видео с Кортни Кокс, которая пыталась забросить мяч в баскетбольную корзину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама