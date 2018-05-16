Самые богатые баскетболисты 2018 года: составлен рейтинг
Леброн Джеймс с доходом $85,3 млн в четвертый раз подряд стал самым богатым игроком НБА
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за "Кливленд", с доходом 85,3 миллиона долларов в год в четвертый раз подряд возглавил список самых богатых игроков лиги по версии Forbes.
Зарплата 33-летнего спортсмена в "Кливленде" – $33,3 млн, а большую часть его заработка составляют доходы от рекламы ($52 млн). В тройку самых богатых игроков НБА входят также два представителя "Голден Стэйт" Стефен Карри (общий доход $76,7 млн) и Кевин Дюрант ($58 млн).
Топ-10 самых богатых игроков НБА в 2018 году:
- Леброн Джеймс, "Кливленд" ($85,3 млн)
- Стефен Карри, "Голден Стэйт" ($76,7 млн)
- Кевин Дюрант, "Голден Стэйт" ($58 млн)
- Джеймс Харден, "Хьюстон" ($48,3 млн)
- Расселл Уэстбрук, "Оклахома-Сити" ($47,5 млн)
- Дэмиан Лиллард, "Портленд" ($40,2 млн)
- Блэйк Гриффин, "Детройт" ($35,5 млн)
- Яннис Адетокунбо, "Милуоки" ($35,5 млн)
- Кармело Энтони, "Оклахома-Сити ($33,2 млн)
- Энтони Дэвис, "Нью-Орлеан" ($32,7 млн)
Ранее в марте Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА: лидер "Кликленда" набрал как минимум десять очков в 867-м матче подряд и обогнал Майкла Джордана.
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