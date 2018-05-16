Самые богатые баскетболисты 2018 года: составлен рейтинг

Леброн Джеймс с доходом $85,3 млн в четвертый раз подряд стал самым богатым игроком НБА

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за "Кливленд", с доходом 85,3 миллиона долларов в год в четвертый раз подряд возглавил список самых богатых игроков лиги по версии Forbes.

Зарплата 33-летнего спортсмена в "Кливленде" – $33,3 млн, а большую часть его заработка составляют доходы от рекламы ($52 млн). В тройку самых богатых игроков НБА входят также два представителя "Голден Стэйт" Стефен Карри (общий доход $76,7 млн) и Кевин Дюрант ($58 млн).

Топ-10 самых богатых игроков НБА в 2018 году:

Леброн Джеймс, "Кливленд" ($85,3 млн) Стефен Карри, "Голден Стэйт" ($76,7 млн) Кевин Дюрант, "Голден Стэйт" ($58 млн) Джеймс Харден, "Хьюстон" ($48,3 млн) Расселл Уэстбрук, "Оклахома-Сити" ($47,5 млн) Дэмиан Лиллард, "Портленд" ($40,2 млн) Блэйк Гриффин, "Детройт" ($35,5 млн) Яннис Адетокунбо, "Милуоки" ($35,5 млн) Кармело Энтони, "Оклахома-Сити ($33,2 млн) Энтони Дэвис, "Нью-Орлеан" ($32,7 млн)

Ранее в марте Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА: лидер "Кликленда" набрал как минимум десять очков в 867-м матче подряд и обогнал Майкла Джордана.