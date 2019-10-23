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Самые большие кольца в истории у "Динозавров": чемпиона НБА наградили на старте сезон

23 октября, 10:59

"Торонто" начинает чемпионат с овертайма с "Пеликанами"

Форвард "Торонто" Паскаль Сиакам в атаке

Форвард "Торонто" Паскаль Сиакам в атаке / Фото: Reuters

Ночью в Америке стартовал новый, 73-й по счету сезон НБА. Действующий чемпион "Торонто" уже в овертайме дожал "Нью-Орлеан Пеликанс" 130:122. Лучшим игроком встречи стал камерунский форвард "Рэпторс" Паскаль Сиакам – 34 и 18 подборов. Также мы писали о крахе НБА на китайском рынке: убытки сильнейшей баскетбольной лиги оценивают в 4 млрд долларов.

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Интересно, что с нового сезона один раз за матч тренер имеет возможность потребовать у судей пересмотреть решение по зафиксированным фолам, правилу голтендинг, то есть, помехи попаданию мяча, и моментам с вылетом мяча за пределы площадки. И тренер канадцев Ник Нерс первый воспользовался своим правом, когда когда судьи зафиксировали фол в нападении у Нормана Пауэлла.

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Но перед игрой "динозавры" наконец-то получили свои дебютные чемпионские перстни, ведь до прошлого сезона команда из Канады не то что не выигрывала титул, но и не доходила до большого финала Национальной ассоциации. Эти "колечки" стали самыми крупными в истории Лиги. Комиссар НБА Адам Сильвер отметил эффективную работу владельцев "Торонто", президента Масаи Уджири, главного тренера Ника Нерса.

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Смотрите награждение игроков игроков "Торонто Рэпторс"

Ранее мы писали, что школьную футболку Короля Джеймса продали на аукционе за круглую сумму.

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НБА баскетболист Нью-Орлеан Торонто Рэпторс

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