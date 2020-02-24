Самые шустрые "Олени" в истории НБА: "Милуоки" оформил путевку в плей-офф быстрее всех

Лучшая команда регулярного сезона забронировала себе участие в матчах на выбывание

В регулярном чемпионате НБА не сыграли и 70% матчей сезона 2019/2020, а уже определился один участник плей-офф. Лидер Восточного конференции и всего чемпионата, "Милуоки Бакс", гарантировал себе место не ниже восьмого по итогам "регулярки". Об этом сообщила пресс-служба самой сильной лиги планеты. К слову, минувшей ночью украинец из "Детройта" Святослав Михайлюк набрал пять очков в игре против "Портленда".

"Милуоки" сыграл 56 матчей, одержав 48 побед и восемь раз уступив. "Бакс" (в переводе – "Олени") стали недосягаемыми для соперников ниже восьмого места после того, как "Вашингтон Уизардс" уступил "Чикаго Буллз". Благодаря этому команда звездного темнокожего грека Янниса Адетокумбо уже точно не опустится ниже восьмой позиции на Востоке.

По дате выхода в плей-офф "Милуоки" превзошел достижение "Голден Стейт" в сезоне-2016/17. Тогда путевку в матчи на выбывание "Уорриорз" добыли на два дня позже – 25 февраля. Смотрите, как на днях "Олени" обыграли "Филадельфию" в НБА.

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В прошлом сезоне "Милуоки" дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где уступил будущему чемпиону – "Торонто Рэпторс".

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