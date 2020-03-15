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Самый полезный игрок НБА на карантине решил поиграть на гитаре – его потроллили

15 марта, 12:45

Вадим Авдасев

Усилия Янниса Адетокумбо вызвали у его девушки смех и желание смотреть баскетбол

Во время пандемии коронавируса многим спортсменам приходится находить себе новые занятия. Например, необычную роль попытался освоить звездный баскетболист Яннис Адетокумбо. Как мы писали, НБА остановила регулярный чемпионат из-за болезни Руди Гобера.

Адетокумбо решил поупражняться в игре на гитаре. 25-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения попробовал исполнить начало песни "Smoke on the Water" всемирно известной группы "Deep Purple". Забавный момент сняла на видео девушка баскетболиста Мэрайя Даная и выложила в соцсетях. "Дамы и господа, вот почему нам нужно возвращение баскетбола", – написала она иронически, намекая на то, что гитарист из ее парня – такой себе.

Адетокумбо с 2013 года выступает в НБА за "Милуоки Бакс". В минувшем сезоне 2018/2019 его признали самым полезным игроком чемпионата – MVP.

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НБА коронавирус Милуоки Бакс Милуоки Яннис Адетокумбо

Источник: isport.ua

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