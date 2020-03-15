Самый полезный игрок НБА на карантине решил поиграть на гитаре – его потроллили

Во время пандемии коронавируса многим спортсменам приходится находить себе новые занятия. Например, необычную роль попытался освоить звездный баскетболист Яннис Адетокумбо. Как мы писали, НБА остановила регулярный чемпионат из-за болезни Руди Гобера.
Адетокумбо решил поупражняться в игре на гитаре. 25-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения попробовал исполнить начало песни "Smoke on the Water" всемирно известной группы "Deep Purple". Забавный момент сняла на видео девушка баскетболиста Мэрайя Даная и выложила в соцсетях. "Дамы и господа, вот почему нам нужно возвращение баскетбола", – написала она иронически, намекая на то, что гитарист из ее парня – такой себе.
Адетокумбо с 2013 года выступает в НБА за "Милуоки Бакс". В минувшем сезоне 2018/2019 его признали самым полезным игроком чемпионата – MVP.
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