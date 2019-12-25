Самый высокий игрок НБА на Рождество стал дирижером оркестра

Тако Фол получает очень мало игрового времени в "Бостоне"

Тако Фолл выделяется среди коллег

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Самый высокий баскетболист современности Тако Фолл пока что не находит себя в НБА. Сенегальский центровой "Бостона", чей рост составляет 231 см, практически не выходит на площадку. Мы писали, как во время летнего визита в США защитник футбольного "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и тренер Юрген Клопп были поражены ростом Тако Фолла.

И вот 24-летний игрок решил на время отвлечься от баскетбола и попробовать себя в необычной роли. Тако Фоллу разрешили выступить вместе с оркестром Boston Pops. Причем парень временно стал дирижёром, и оркестр под его управлением исполнил рождественскую композицию под названием Sleigh Ride.

Неудивительно, что по словам дирижёра оркестра Кита Локхарта, Тако стал самым высоким человеком, который когда-либо руководил Boston Pops. В сезоне-2019/20 Фолл сыграл всего в трёх матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 4,3 очка и 2,3 подбора за 3,7 минуты. Он дебютировал 26 октября в гостевой встрече с "Нью-Йорк Никс".

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