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Самый "звездный" легионер остается в "Днепре": смотрите, как американец разрывал защиту соперников

23 июня, 18:11

Елена Павлова Елена Павлова

Защитник из США провел 24 матча в рамках Суперлиги

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" еще на сезон продлил контракт со своим лидером – американским разыгрывающим Генри Дугатом. В минувшем сезоне Дугат стал самым полезным игроком Матча звезд-2020.

Как сообщает сайт ФБУ, в завершившемся чемпионате Украины защитник из США провел 24 матча в рамках Суперлиги, при этом во всех вышел в стартовом составе. В среднем за встречу Генри набирал по 13,5 очка, отдавал 4,9 передачи (пятый показатель в Лиге) и делал по 3.3 подбора.

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Самым результативным для Дугата стал матч против одного из главных конкурентов – "Киев-Баскета" 16 января 2020 года, в котором американец набрал 27 очков. Всего в активе плеймейкера 10 поединков в чемпионате, которые он завершил с 15-ю и более набранными пунктами.

Смотрите лучшие моменты с участием Дугата в украинской Суперлиге

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В Кубке Европы ФИБА Дугат принял участие в семи встречах, две из них были сыграны в квалификации, и в среднем набирал по 11,4 очка, отдавал 6,6 передачи и делал 3,7 подбора (РЭ 15.6) за 25 минут на паркете. В следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – есть дата дебютного матча.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

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контракт Суперлига БК Днепр чемпионат Украины по баскетболу Генри Дугат

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