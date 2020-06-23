Самый "звездный" легионер остается в "Днепре": смотрите, как американец разрывал защиту соперников

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" еще на сезон продлил контракт со своим лидером – американским разыгрывающим Генри Дугатом. В минувшем сезоне Дугат стал самым полезным игроком Матча звезд-2020.



Как сообщает сайт ФБУ, в завершившемся чемпионате Украины защитник из США провел 24 матча в рамках Суперлиги, при этом во всех вышел в стартовом составе. В среднем за встречу Генри набирал по 13,5 очка, отдавал 4,9 передачи (пятый показатель в Лиге) и делал по 3.3 подбора.

Реклама

Читайте также: "Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны": игрок "Днепра" возмущен пожарами в Украине

Самым результативным для Дугата стал матч против одного из главных конкурентов – "Киев-Баскета" 16 января 2020 года, в котором американец набрал 27 очков. Всего в активе плеймейкера 10 поединков в чемпионате, которые он завершил с 15-ю и более набранными пунктами.

Смотрите лучшие моменты с участием Дугата в украинской Суперлиге

Реклама





В Кубке Европы ФИБА Дугат принял участие в семи встречах, две из них были сыграны в квалификации, и в среднем набирал по 11,4 очка, отдавал 6,6 передачи и делал 3,7 подбора (РЭ 15.6) за 25 минут на паркете. В следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – есть дата дебютного матча.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама