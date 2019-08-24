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Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

24 августа, 17:24

Американцы уступили в товарищеском матче команде Австралии

/ Фото: Twitter

Сборная США по баскетболу уступила команде Австралии в товарищеском матче при подготовке к чемпионату мира. Встреча в Мельбурне закончилась победой хозяев со счетом – 98:94. Игра прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались австралийские баскетболисты, выигравшие три четверти из четырех.

За матчем наблюдали 52 079 зрителей. Самым результативным игроком встречи стал австралиец Пэтти Миллс, набравший тридцать очков. В составе американской сборной солировал Кемба Уокер, у которого 22 очка.

Чемпионат мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Для американцев это поражение стало первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах. 13 лет назад сборная США во главе с Леброном Джеймсом уступила (95:101) Греции в полуфинале чемпионата мира. Победная серия сборной США составила 78 матчей.

Ранее мы давали состав сборной США на ЧМ-2019. В нее вошли олимпийский чемпион-2016 Харрисон Барнс и чемпион мира-2014 Мэйсон Пламли. Кстати, в свое время за сборную Украины играл американец Пух Джетер: истории натурализованных спортсменов в Украине.

Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Источник: NEWSru.com

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