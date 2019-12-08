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Сборная Украины готовит натурализацию еще одного иностранца

8 декабря, 22:39

За баскетбольную национальную команду будет играть американец Кейси Шепард

ФБУ готовит Шепарду украинский паспорт

ФБУ готовит Шепарду украинский паспорт

Сборную Украины по баскетболу в ближайшее время пополнит американский легионер. Сейчас Федерация баскетбола занимается его натурализацией, сообщает издание "Планета Баскетбол" со ссылкой на свои источники. Мы писали, что в битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты "Химика" переиграли "Мавп".

ФБУ отказалась от натурализации разыгрывающего "Партизана" Кори Уолдена. Несмотря на имевшуюся ранее договоренность с американцем, который был готов играть за Украину и был главным кандидатом на место легионера у латышского тренера сборной Айнарса Багатскиса, федерация остановила переговоры с Уолденом. По информации "ПБ", причиной стали финансовые вопросы.

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После отказа Уолдена ФБУ обратила взор на разыгрывающего "Киев-Баскета" Кейси Шепарда. Именно он, если процесс пройдет нормально, станет натурализованным легионером сборной Украины на старте отбора к Евробаскету-2021. В 9 матчах ЧУ 25-летний Шепард набирает в среднем 14,8 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи. Ранее Шепард выступал в чемпионатах Грузии и Австрии. Именно против австрийцев Украина начнет отбор на Евро-2021 в феврале будущего года.

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баскетбол ФБУ сборная Украины по баскетболу натурализация Киев-Баскет

Источник: Планета Баскетбол

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