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Сборная Украины начала тренировки в Киеве с одним новичком

4 августа, 14:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши баскетболисты готовятся к сезону, а тренеры оценивают их кондиции

Баскетбольные соревнования в мире до сих пор в основном стоят на паузе из-за коронавируса. Хотя в Украине начали проводить турниры по баскетболу 3х3. К слову, сборная Украины едет на чемпионат Европы в сентябре. Тем временем тренерский штаб национальной команды по классическому баскетболу решил собрать вместе лучших игроков страны для совместных тренировок и сплочения коллектива.

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С 3 по 14 августа сборная под руководством латышского специалиста Айнарса Багатскиса будет проводить занятия в столичном Дворце спорта. Причем в составе произошло одно изменение в сравнении с предварительным списком приглашенных баскетболистов. Вместо Владислава Коренюка, у которого, как пишет сайт ФБУ, возникли семейные проблемы, к команде неожиданно присоединился 22-летний новичок "Киев-Баскета" Артем Ковалев.

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – "Прометей"), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – "Химик"), Александр Мишула, Александр Кобец (оба – свободные агенты), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Киев-Баскет").

Форварды: Андрей Войналович ("Химик"), Вячеслав Бобров ("Фуенлабрада", Испания), Павел Крутоус, Сергей Павлов, Артем Ковалев (все – "Киев-Баскет").

Центровые: Вячеслав Петров ("Прометей"), Вячеслав Кравцов (свободный агент), Дмитрий Скапинцев ("Черкасские Мавпы").

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В пятницу утром у команды запланирована открытая тренировка. Следующий матч отбора на Евробаскет "сине-желтые" сыграют в Словении 27 ноября.

Читайте также: серьезная травма вывела игрока сборной Украины из строя на полгода.

Смотрите, как сборная Украины обыграла в Харькове команду Португалии:

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Киев дворец спорта сборная Украины по баскетболу тренировки Евробаскет-2021 Айнарс Багатскис
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