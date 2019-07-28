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Сборная Украины обыграла Беларусь в необычном формате: первая победа тренера Багатскиса

28 июля, 11:27

В первом поединке под руководством латвийского тренера Айнарса Багатскиса украинские баскетболисты обыграли Беларусь в спарринге

Сборная Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч под руководством нового главного тренера латвийца Айнарса Багатскиса, который возглавил команду 8 июля. Отметим, что Багатскис будет одновременно рулить национальной командой и клубом "Киев-Баскет".

Украинцы в товарищеском матче встречались с командой Беларуси и в закрытом формате провели поединок, состоящий из пяти четвертей. Первые три десятиминутки остались за беларусскими баскетболистами, но затем сборная Украины вышла вперед и выиграла матч. Детальная статистика матча не велась.

Украина – Беларусь 122:112 (19:27, 23:26, 25:27, 31:15, 24:17)

Отметим, что Украина готовится к квалификации на Евробаскет-2021, где в группе сыграет против Австрии, Венгрии и Словении. В финальную часть турнира пробьются три сборные.

Напомним, Айнарс Багатскис оценил шансы сборной Украины выиграть группу отбора на чемпионат Европы. "Лучше некрасиво выиграть, чем красиво проиграть" – сказал латвийский тренер на пресс-конференции.

Видео тренировки Святослава Михайлюка в США:


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег товарищеский матч, баскетболист, сборная Украины по баскетболу, Айнарас Багатскис

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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