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Сборная Украины определилась с местом проведения отборочного матча чемпионата Европы

4 декабря, 19:32

Наши баскетболисты 23 февраля команду Венгрии примут в Запорожье

Новый тренер сборной предстанет перед публикой в Запорожье

Новый тренер сборной предстанет перед публикой в Запорожье

Сборная Украины по баскетболу свой первый домашний матч отборочной кампании чемпионата Европы 2021 года проведет 23 февраля в Запорожье. Такое решение принял Исполком Федерации баскетбола Украины, сообщает официальный сайт организации. Встреча против сборной Венгрии в воскресный день начнется в 18:00. К слову, как мы недавно сообщали, капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии.

Залом для национальной команды станет Дворец спорта "Юность", реконструированный чуть более года назад. Вскоре после открытия арены, в ноябре 2018-го, наши баскетболисты сыграли там матч отбора на чемпионат мира и уверенно переиграли действующих чемпионов Европы – словенцев.

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Тогда команду возглавлял Евгений Мурзин. Теперь же матч против Венгрии станет первым домашним поединком сборной под руководством нового главного тренера латыша Айнарса Багатскиса. Соперниками украинцев в отборе на Евробаскет-2021 также являются сборные Австрии и Словении.

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