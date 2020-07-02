Сборная Украины перед важными матчами проведет тренировочный лагерь

Баскетболисты соберутся в Киеве для тренировок и подготовки к квалификации Евро

Длительное бездействие во время пандемии коронавируса большинству баскетболистов на дает возможность ни играть, ни тренироваться. Тем не менее, думая уже о будущем сезоне, штаб национальной мужской команды по баскетболу решил организовать тренировочный сбор летом. А весной наш Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня.

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Латышский наставник "сине-желтых" Айнарс Багатскис соберет кандидатов в сборную Украины в киевском Дворце спорта, а занятия запланированы с 3 по 14 августа, сообщил официальный сайт ФБУ. Тренеры хотели бы увидеть всех, кто находится даже в ближайшем резерве. Правда, не ожидают приезда в Украину наших представителей в НБА: Алексея Лэня из "Сакраменто" и Святослава Михайлюка из "Детройта". Полный список тех, кого вызовут на сбор, ФБУ обещает опубликовать в ближайшее время.

Напомним, финальный турнир Евробаскета перенесли с 2021 года на 2022-й. Пока что украинцы заняты преодолением отбора, где обыграли Австрию и уступили Венгрии. Ближайший матч наши сыграют 27 ноября против Словении на выезде.

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