Українська
$ 26,77
30
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Сборная Украины перед важными матчами проведет тренировочный лагерь

2 июля, 21:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболисты соберутся в Киеве для тренировок и подготовки к квалификации Евро

Длительное бездействие во время пандемии коронавируса большинству баскетболистов на дает возможность ни играть, ни тренироваться. Тем не менее, думая уже о будущем сезоне, штаб национальной мужской команды по баскетболу решил организовать тренировочный сбор летом. А весной наш Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня.

Реклама

Латышский наставник "сине-желтых" Айнарс Багатскис соберет кандидатов в сборную Украины в киевском Дворце спорта, а занятия запланированы с 3 по 14 августа, сообщил официальный сайт ФБУ. Тренеры хотели бы увидеть всех, кто находится даже в ближайшем резерве. Правда, не ожидают приезда в Украину наших представителей в НБА: Алексея Лэня из "Сакраменто" и Святослава Михайлюка из "Детройта". Полный список тех, кого вызовут на сбор, ФБУ обещает опубликовать в ближайшее время.

Напомним, финальный турнир Евробаскета перенесли с 2021 года на 2022-й. Пока что украинцы заняты преодолением отбора, где обыграли Австрию и уступили Венгрии. Ближайший матч наши сыграют 27 ноября против Словении на выезде.

Читайте о том, что "Барселона" неожиданно сменила главного тренера.

Смотрите, как женская сборная Украины побеждала команду Португалии в Харькове в отборе на Евробаскет

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Сдают тест на коронавирус не выходя из машины": в каком состоянии зараженный украинский игрокБаскетбол
"У него коронавирус, а он – без маски!": зараженного одноклубника украинца заклеймили позоромБаскетбол
В сильнейшей Лиге мира уже больше десятка зараженных и минимум трое – в клубе украинца
В сильнейшей Лиге мира уже больше десятка зараженных и минимум трое – в клубе украинцаБаскетбол
Сенсация в чемпионате Испании:
Сенсация в чемпионате Испании: "Реал" прекратил борьбу за титулБаскетбол
Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубов
Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубовБаскетбол
Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов
Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларовБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять