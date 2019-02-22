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Сборная Украины потеряла шансы выйти на чемпионат мира по баскетболу

Сегодня, 22:34

Последний матч против Словении превратится в пустую формальность

Фото: Федерация баскетбола Украины
Сборная Украины потеряла шансы выйти на чемпионат мира по баскетболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/05b/e9d/5c705be9dc612.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/05b/e9d/5c705be9dc612.jpg Баскетбол Последний матч против Словении превратится в пустую формальность

Мужская сборная по баскетболу проиграла Черногории в отборочном матче чемпионата мира 2019 года и потеряла все шансы выйти в финальную часть турнира. Артем Пустовой, которого "Барселона" отпустила в последний момент, участия в матч не принимал. Матч 25 февраля в Словении уже не будет иметь турнирного значения.

Украина – Черногория – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)
Украина: Бобров 19 очков, 6 подборов, 3 передачи; Мишула 16 очков, 2 подбора, 2 передачи.
Черногория: Нидэм 26 очков, 2 подбора, 2 передачи.

"Конечно, я недоволен результатом. Мы готовились, должны были останавливать Дублевича и Нидэма. В начале нам удалось захватить преимущество, но потом у нас разладилось командное взаимодействие. Как следствие – всего 6 очков во второй четверти. В целом мы неплохо работали, но много уступали в определенных аспектах. В частности, много теряли. Нам удалось неплохо нейтрализовать Дублевича, но не справились с Нидэмом.

Быстрые фолы Кравцова и Боровая не позволили нам и в дальнейшем играть агрессивно. Это повлияло на ход событий. У нас остановилась атака. Возможно, сказалась усталость. В любом случае я благодарен ребятам за работу, болельщикам за поддержку", – заявил после матча главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин.

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА. Менеджер "Спаркс" Пенни Толер рада, что удалось заключить контракт с украинской баскетболисткой Алиной Ягуповой.

Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.

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Тег сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу

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Источники:

Федерация баскетбола Украины , Сегодня|Спорт

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