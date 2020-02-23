Сборная Украины уступила Венгрии в отборе на Евробаскет-2021

В третьем туре Украина сыграет на выезде против Словении

Сборная Украины по баскетболу потерпела первое поражение в отборе на Евробаскет-2021. В Запорожье наши баскетболисты проиграли Венгрии 60:62.

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Украина – Венгрия – 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15).

Украина: Лукашов (4 + 7 передач), Близнюк (8 + 6 подборов), Крутоус, Павлов (3), Пустовой (10) — старт; Пустозвонов (2), Липовый (2 + 6 подборов), Бобров (12 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Петров, Зотов (5), Герун (12)

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Венгрия: Войвода (11 + 4 передачи), Бенке (9), Варади (9), Р. Аллен (10 + 2 блок-шота), Келлер (11 + 5 подборов + 2 блок-шота) — старт; Сабо, Тот, Ференц (7), Хорти (4), Перль (5 + 5 подборов)

В другом матче группе F сборная Словении обыграла дома Австрию 85:78. В третьем туре Украина сыграет на выезде против Словении. Матч состоится 27 ноября.

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