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Сборную Бельгию против Украины поведет полуглухая чемпионка НБА

14 ноября, 16:34

Сегодня наша женская национальная команда начинает отборочный турнир Евробаскета-2021

Эмма Мессеман

Эмма Мессеман

Сегодня женская сборная Украины по баскетболу стартует в квалификации чемпионата Европы 2021 года. В дебютном матче "сине-желтые" встретятся в Шарлеруа с командой Бельгии. К слову, вчера в Кубке Европы среди мужчин в украинском противостоянии "Днепр" выиграл дома у "Киев-баскета".

Украинская сборная под руководством сербского тренера Срджана Радуловича прилетела в Бельгию вчера и сразу же провела вечернюю тренировку. Выступать наши девчата будут в обновленном составе, многие легионеры-"мастадонды" ныне в составе отсутствуют. У хозяев же – боевая заявка, в том числе две свежеиспеченные чемпионки Национальной баскетбольной ассоциации – Эмма Мессеман и Ким Местдаг.

Читайте о том, как сборная Украины обновляет состав.

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Особое внимание обращает на себя 25-летняя Эмма, которая с детства страдает 50-процентной потерей слуха. При этом своим трудолюбием и талантом она добилась звания самого полезного игрока "Финала четырех" женской Евролиги с российским клубом из Екатеринбурга, дважды выиграв с ним турнир. А минувшим летом попала на первые полосы даже общенациональных изданий США, сверкая в НБА и завоевав с "Вашингтоном" звания чемпионов.

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Так что задача у украинской команды в Шарлеруа непростая. Встреча начнется в 21:30, а транслировать ее в прямом эфире будет канал XSport. Ранее мы писали, что соперницами украинок будут сборные Бельгии, Португалии, Финляндии.

Смотрите сюжет о том, как наша молодежная мужская сборная стала второй на чемпионате мира по баскетболу 3х3

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Бельгия сборная Бельгии Алина Ягупова сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021

Источник: Сегодня|Спорт

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