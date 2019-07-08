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Сборную Украины доверили латвийцу: Багатскис будет сидеть на двух стульях

8 июля, 17:09

Айнарс Багатскис будет одновременно рулить национальной командой и "Киев-Баскетом"

Айнарс Багатскис
Айнарс Багатскис. Фото: Федерация баскетбола Украины

Айнарс Багатскис официально стал новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу, а также главным тренером "Киев-Баскета". Об этом заявили в Федерации баскетбола Украины, с которой Багатскис подписал контракт на два года. 51-летний латвиец ранее уже тренировал украинские "Кривбассбаскет" (с 2011 по 2012 год) и "Будивельник" (с 2012 по 2014 год). В его активе два чемпионства в украинской Суперлиге с киевским клубом. 

Кроме того, Багатскис работал в "Баронсе", "Жальгирисе", "Валмиере", "Енисее", сборной Латвии, "Сухуми", "Нижнем Новгороде", "Дарушафаке" (ассистент), "Маккаби" Тель-Авив. Последним местом его работы был немецкий "Бамберг".

Напомним, предыдущим главным тренером баскетбольной сборной Украины был Евгений Мурзин, под руководством которого команда не квалифицировалась на чемпионат мира-2019. После этого Мурзин попросил принять его отставку "Передо мной была поставлена ​​задача выхода в финальную часть ЧМ-2019. Вся ответственность за результат была на мне, но задача выполнена не была", – признал Мурзин.

Как сообщалось ранее, в женской сборной Украины по баскетболу начались разборки после провала Евробаскета-2019. Капитан Алина Ягупова отметила проблемы внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег сборная Украины по баскетболу, Айнарас Багатскис

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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