Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх

Мужская команда обыграла Беларусь, девушки справились с Латвией

Украинская команда на Играх в Минске. Фото: Федерация баскетбола Украины

Сегодня в Минске стартовали Европейские игры. За несколько часов до церемонии открытия Игр-2019 состоялись баскетбольные матчи 3х3.

Мужская сборная Украины начала турнир с не простой победы над Беларусью – 18:14. Очки у нас набирали Кожемякин – 7, Липовцев – 6, Щепкин – 4, Балабан – 1. В нашей группе также играют сборные России и Италии. Две лучшие команды выходят в четвертьфинал.

Удачно начала турнир и женская команда. Украинские баскетболистки обыграли Латвию – 14:8 (Рулева – 6, Юркевичус – 5, Космач – 3). С нами также в группе Испания и Эстония. Две лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

Кстати, параллельно с Европейскими играми проходит чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. Сегодня наша женская команда разгромила Индонезию, но не смогла выйти в плей-офф.

Ранее мы писали, что украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу. Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию.

Напомним, что Зайон Уильямсон выбран под первым номером драфта НБА. А Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА.

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