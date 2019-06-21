Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх

21 июня, 14:47

Мужская команда обыграла Беларусь, девушки справились с Латвией

Украинская команда на Играх в Минске
Украинская команда на Играх в Минске. Фото: Федерация баскетбола Украины

Сегодня в Минске стартовали Европейские игры. За несколько часов до церемонии открытия Игр-2019 состоялись баскетбольные матчи 3х3.

Мужская сборная Украины начала турнир с не простой победы над Беларусью – 18:14. Очки у нас набирали Кожемякин – 7, Липовцев – 6, Щепкин – 4, Балабан – 1. В нашей группе также играют сборные России и Италии. Две лучшие команды выходят в четвертьфинал.

Удачно начала турнир и женская команда. Украинские баскетболистки обыграли Латвию – 14:8 (Рулева – 6, Юркевичус – 5, Космач – 3). С нами также в группе Испания и Эстония. Две лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

Кстати, параллельно с Европейскими играми проходит чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. Сегодня наша женская команда разгромила Индонезию, но не смогла выйти в плей-офф.

Ранее мы писали, что украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу. Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию.

Напомним, что Зайон Уильямсон выбран под первым номером драфта НБА. А Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европейские игры, баскетбол 3 на 3

Вы сейчас просматриваете новость " Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старт Европейских игр: без фехтования, но с киберфутболом и байкерами

Сегодня, 09:38

В Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах

"Бонд" украинской легкой атлетики: "Победа? Та я забыл, как радоваться!"

Вчера, 11:30

Пластырь, барьеры и идеальный формат Минска для украинского высотника №1 – мы побывали на тренировке Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Макс Барских вышел в свет с известной певицей

В Запорожской области обнаружили мёртвого школьника

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

Вчера, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь

19 июня, 17:12

Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)

Определился последний участник украинской Премьер-лиги

19 июня, 16:16

"Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Алибасова вывозят из России: что случилось

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь