"Сдают тест на коронавирус, не выходя из машины": в каком состоянии зараженный украинский игрок

Лэнь не отказался от поездки с командой в Орландо для участия в рестарте сезона

Главный тренер "Сакраменто Кингз" Люк Уолтон поделился информацией о состоянии заразившихся коронавирусом игроков команды, в частности украинского центрового Алексея Лэня, а также Джабари Паркера и Бадди Хилда. Ранее мы сообщали, что COVID-19 обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов.

"Три игрока "Кингз" сдали положительный тест на коронавирус и в настоящее время находятся в протоколе НБА. Бадди Хилд и Алексей Лэнь узнали о заражении в Сакраменто, а Джабари Паркер – в Чикаго, где он до сих пор находится. Никто не хочет, чтобы кто-то заболел, но если попытаться найти светлую сторону в этой ситуации, то выявление положительного теста на коронавирус именно сейчас наверняка позволит игрокам выйти на площадку в Орландо во время рестарта сезона. Лэнь, Паркер и Хилд сообщили, что стали намного лучше себя чувствовать. Мы проводим тестирование через день. Клуб либо отправляет кого-то к ним домой, либо три зараженных игрока сдают тест, не выходя из машины", – цитирует Уолтона Sports! Yahoo.

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Мы также писали, что зараженного одноклубника украинца заклеймили позором. Американский форвард команды НБА "Сакраменто Кингз" Джабари Паркер, у которого недавно нашли коронавирус, играл в теннис в общественном месте, при этом баскетболист не использовал даже защитную маску. И тренер уже провел с ним беседу.

"Я говорил с Джабари о его появлении на публике. Напомнил ему, что несмотря на разрешение завершить режим самоизоляции, нельзя позволять кому-то заболеть, выполняя тяжелую физическую работу до более поздней даты, когда врачи это разрешат. Ему, как и всем членам нашей команды, напомнили о важности ношения масок и социальной ответственности не только за себя, но и за всех, с кем мы контактируем. Я говорил со всеми игроками. На данный момент никто не сказал мне о намерении отказаться от поездки с командой в Орландо для участия в рестарте сезона. Все хорошо справляются с ситуацией и рады играть", – сказал Уолтон.

Ранее COVID-19 был диагностирован у четырех игроков одного клуба НБА.

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо, но в Америке будет еще 30 число. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную.

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