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Секретное оружие: как известная голливудская красотка помогла Шаку сыграть лучший матч в карьере

11 августа, 12:07

Елена Павлова Елена Павлова

История произошла в поединке О'Нила с «Нью-Йорк Никс»

Легенда НБА Шакил О'Нил, который после окончания карьеры работает аналитиком на телеканале TNT, рассказал, как знаменитая голливудская актриса Холли Берри помогла ему провести лучший матч в карьере. Титулованный баскетболист поведал занимательную историю с участием кинозвезды, хотя и не уточнил, когда именно это произошло. Ранее легендарный Шак отказался снимать фильм о себе из-за смерти друга.

"Моя лучшая игра была против "Нью-Йорк Никс". Я собирался сделать штрафной бросок и заметил, что Холли Берри смотрела на меня. Тогда я вернулся на скамейку и сказал партнерам: "Не бросайте сами. Убедитесь, что я могу получить мяч каждый раз". Это было мое лучшее выступление, и все потому, что там была Холли Берри", — цитирует Шака Clutch Points.

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Холли Берри

Холли Берри / Фото: Reuters

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Напомним, что О'Нил был выбран "Орландо Мэджик" на драфте НБА 1992 года под первым номером и выступал за команду "магов" до 1996-го. После этого он перебрался в "Лос-Анджелес Лейкерс", с которым завоевал три чемпионских титула. А перейдя в "Майами Хит", Шакил завоевал еще одно чемпионство — в 2006 году.

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Шакил О'Нил

Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

А штрафные броски, которые не были сильной стороной О’Нила, центровой на протяжении своей карьеры реализовывал с показателем в 52,7%.

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игра НБА баскетболист Холли Берри Нью-Йорк Никс Шакил О’Нил
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