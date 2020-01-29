Сенегальский художник написал портрет Коби Брайанта баскетбольным щитом

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Сенегальский художник написал портрет бывшего баскетболиста НБА Коби Брайанта. В качестве рабочего инструмента он использовал большую доску, имитирующую баскетбольный щит. Ранее мы писали, что появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта.

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Вертолет, на котором летел Коби Брайант и его 13-летняя дочь, потерпел крушение 26 января в городе Калабасас в Калифорнии. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА.

По последним данным, эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы. Экспертам удалось подтвердить личности четырех из девяти человек, погибших при крушении вертолета в американском штате Калифорния 26 января.

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Смотрите кадры падения вертолета, в котором летел Коби Брайант:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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