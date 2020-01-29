Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Сенегальский художник написал портрет Коби Брайанта баскетбольным щитом

29 января, 13:00

Живописец почтил память погибшего баскетболиста

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

Реклама

Сенегальский художник написал портрет бывшего баскетболиста НБА Коби Брайанта. В качестве рабочего инструмента он использовал большую доску, имитирующую баскетбольный щит. Ранее мы писали, что появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта.

INSTAGRAM

Вертолет, на котором летел Коби Брайант и его 13-летняя дочь, потерпел крушение 26 января в городе Калабасас в Калифорнии. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА.

По последним данным, эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы. Экспертам удалось подтвердить личности четырех из девяти человек, погибших при крушении вертолета в американском штате Калифорния 26 января.

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Смотрите кадры падения вертолета, в котором летел Коби Брайант:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА баскетболист Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 годуБаскетбол
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в Калифорнии
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в КалифорнииБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...