"Шел по полю, упал на колени — и умер": внезапная смерть спортсмена в России

Трагедии на спортивных аренах в последнее время случаются все чаще. На днях мы писали, что в Москве неожиданно умер 17-летний футболист. А в понедельник в России не стало еще одного спортсмена – во время турнира скончался 41-летний баскетболист команды "Юго-Запад" Алексей Устиновский – сообщает КП-Новосибирск.

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Трагедия произошла вечером 17 августа во время турнира по стритболу "Лига 54". Одним из участников соревнований была команда "Юго-Запад", за которую и выступал 41-летний Устиновский. У спортсмена остались жена и двое сыновей.

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"С Устиновским мы знакомы много лет: когда я пришел только играть в баскетбол, он уже был опытным спортсменом. Мудрым мужиком, который всегда помогал советом. Все случилось буквально через две минуты после начала турнира: Леша шел по полю, вдруг упал на колени — и все. В этот момент трансляция прекратилась. За кадром в это время Алексея пытались спасти – увы, тщетно. Через полчаса мне позвонили и сказали, что у него не выдержало сердце", — сообщил знакомый игрока Андрей Бочкарев.



Фото: vk.com/streetball54

Друзья баскетболиста отмечают, что на здоровье Алексей никогда не жаловался: "Возможно, дело в стрессе: у Леши – своя фирма, он устанавливал вентиляцию в зданиях, работа тяжелая".

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Тем временем "Рома" оплакивает смерть своего бывшего игрока: парню было всего 21 год.

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