Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразил

Центровой сборной Франции Гобер контактировал со второклассником во время матча «Юты» с «Бостоном»

У школьника из Бостона, который 6 марта получил автограф центрового НБА и клуба "Юты Джаз" Руди Гобера, врачи диагностировали коронавирус. По информации Reddit, большой сборной Франции Гобер контактировал со второклассником во время матча "Юты" с "Бостон Селтикс". На данный момент неизвестно, был ли школьник болен на момент встречи с баскетболистом или заразился от него.

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Французский форвард стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме его одноклубника Донована Митчелла. Пока матчи НБА отложены минимум на месяц.

"Даже если мы пропустим месяц, даже если пропустим шесть недель, мы все еще можем возобновить сезон. В этом случае финальная серия может пройти в июле или в конце июля. Пока преждевременно говорить, что сезон для нас уже потерян", — рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер Real GM. В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Ранее мы сообщали, что коронавирус добрался и до футболистов Франции: первые случаи заражения игроков профессиональных лиг.

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