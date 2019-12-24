Скандал в нашем баскетболе: лидер сборной Украины рассказал, что их "кинули" на деньги после ЧМ

Станислав Тимофеенко на чемпионате мира / Фото: FIBA

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Игрок сборной Украины по баскетболу 3х3 Станислав Тимофеенко рассказал о финансовом скандале с ФБУ, которая не выплатила обещанные деньги за участие форварда в чемпионате мира-2018, где Украина дошла до 1/4 финала. Тимофеенко был лидером сборной Украины 3х3, которая в 2017 году стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Как все начиналось. "Когда начался сезон Суперлиги 3х3 в 2018 году, Олег Юшкин начал нам звонить и спрашивать, будем ли мы играть за сборную Украины, – начал Тимофеенко. – Дальше на матч Кубка Украины приехал на то время глава департамента баскетбола 3х3 Стас Светлицкий, приехала "Одесса", главным тренером которой является Юшкин. У нас с Максом Закурдаевым и Сашей Сизовым состоялся разговор, в котором мы объяснили, что бесплатно мы играть за сборную не будем. Юшкин сказал, что Бродский выделит мне и Закурдаеву – не знаю из личных средств или не из личных – сумму в размере по 3000$ как игрокам, которые не первый день в сборной".

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Первый звоночек. "Когда была финальная часть Суперлиги 3х3 во Львове, все расклады поменялись: нам сказали, что этих денег не будет, а будет ставка от Министерства спорта – это нам сказали Стас Светлицкий и Олег Юшкин. Сейчас я понимаю, что надо было брать какие-то документальные подтверждения, тогда этого всего бы не случилось. Нам удалось выйти из группы ЧМ, несмотря на то что состав у нас снова поменялся и в нас особо никто не верил".

Грустная развязка. "К концу лета я позвонил Стасу, чтобы узнать о необходимых для Министерства документах. Он подтвердил, что наши договоренности в силе, сказав о том, что мы можем собирать документы и подавать их в Киев. Дал номер телефона человека, ответственного за это в Министерстве, я позвонил, на что мне ответили, что от Федерации никакой команды не поступало. Мне перезвонил Юрий Щербак, который после ухода Стаса Светлицкого и Олега Любимова возглавлял Департамент 3х3 в Федерации, и сказал, что места на ставки есть, но чтобы нас на них поставили, мы должны дать гарантии о своем участии в квалификации Олимпийских игр – если сборная туда попадет, конечно".

"Но у меня и у Закурдаева никакой договоренности о квалификации не было. договоренность была о том, что мы едем на чемпионат мира и нас ставят на сезонную ставку, – говорит Станислав. – Я считаю, что в итоге одних из самых сильных игроков в баскетболе 3х3 в Украине взяли и кинули. Мы тратим свое время, тратим лето и свое здоровье, а нас берут и обманывают".

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Послесловие. "Если бы не вышли из группы на ЧМ, мы бы получали по ставке в месяц 4-5 тысяч гривен, а по правилам, если команда попадает в топ-8, то ставка должна увеличиться вдвое. Это, на секундочку, за год больше 160 тысяч гривен. В последний раз я говорил об этой ситуации с Юрием Щербаком в начале ноября".

"Олимпиада при нынешнем руководстве ФБУ? Из принципа я бы не поехал. 3 года подряд выходим в плей-офф ЧМ, а нам говорят что мы где-то обосрались. Конечно, кто не хочет поехать на Олимпийские игры, но... Я еще не слишком стар, потерплю. Может, когда-нибудь все поменяется в лучшую сторону", – подытожил Тимофеенко.

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