Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игру

Джоэл Эмбиид с травмой / Фото: Reuters

Реклама

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид вывихнул безымянный палец левой руки во время матча НБА против "Оклахомы" (120:113). Со стороны это выглядело страшно, когда палец торчал, неестественно выгнутый в другую сторону, а вот камерунец и глазом не повел. Ранее мы сообщали, что умер человек, сделавший НБА одной из самых дорогих лиг планеты.

Баскетболист покинул площадку в первой четверти, после чего ушел в раздевалку. Спустя пару минут Эмбииду перевязали палец и он как ни в чем не бывало вернулся в зал. В начале второй четверти Эмбиид вновь вышел на площадку и помог своей команде одержать победу, набрав 18 очков, сделав 9 подборов и 8 передач.

Также этой ночью тренер "Голден Стэйт" Стив Керр обматерил арбитра. За две минуты до конца второй четверти матча против "Сакраменто Кингз" (98:111) разъяренный тем, что арбитр пропустил нарушение правил, Керр кричал на судью сначала со своего места у скамейки, а затем вышел на паркет. В итоге коуча удалили с площадки за применение ненормативной лексики в адрес арбитра.

Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера: что известно об украинском великане в НБА

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама