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Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игру

7 января, 13:14

Лидер "Филадельфии" Джоэл Эмбиид травмировал безымянный палец левой руки в поединке с "Оклахомой"

Джоэл Эмбиид с травмой

Джоэл Эмбиид с травмой / Фото: Reuters

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Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид вывихнул безымянный палец левой руки во время матча НБА против "Оклахомы" (120:113). Со стороны это выглядело страшно, когда палец торчал, неестественно выгнутый в другую сторону, а вот камерунец и глазом не повел. Ранее мы сообщали, что умер человек, сделавший НБА одной из самых дорогих лиг планеты.

Баскетболист покинул площадку в первой четверти, после чего ушел в раздевалку. Спустя пару минут Эмбииду перевязали палец и он как ни в чем не бывало вернулся в зал. В начале второй четверти Эмбиид вновь вышел на площадку и помог своей команде одержать победу, набрав 18 очков, сделав 9 подборов и 8 передач.

Также этой ночью тренер "Голден Стэйт" Стив Керр обматерил арбитра. За две минуты до конца второй четверти матча против "Сакраменто Кингз" (98:111) разъяренный тем, что арбитр пропустил нарушение правил, Керр кричал на судью сначала со своего места у скамейки, а затем вышел на паркет. В итоге коуча удалили с площадки за применение ненормативной лексики в адрес арбитра.

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травма палец НБА Филадельфия Джоэл Эмбиид

Источник: Сегодня|Спорт

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