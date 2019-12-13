Словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд

Лука Дончич покорял публику в Мехико

Молодой словенский баскетболист Лука Дончич продолжает один за другим бить рекорды НБА. Недавно мы писали, что он повторил легендарное достижение самого "Его Воздушества" Майкла Джордана. Теперь 20-летний вундеркинд стал первым на международном уровне.

Очередной матч регулярного чемпионата НБА "Даллас Маверикс" Дончича и "Детройт Пистонс" украинца Святослава Михайлюка проводили в столице Мексики. В этой встрече "Даллас" выиграл 122:111, а Лука сделал трипл-дабл. То есть, сразу три его статистических показателя превышали отметку в десять – 41 очко, 12 подборов, 11 передач. Этот трипл-дабл оказался первым в истории для матчей НБА, которые проводились за пределами США и Канады. Смотрите, как внешне легко юный гений делает свою работу.

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Как оказалось, Дончич второй раз в карьере сделал трипл-дабл, набирая при этом не менее 40 очков. Из игроков младше 21 года никому такое достижение более раза не покорялось. В том числе и Леброну Джеймсу. Зато звезда "Лейкерс" имеет восемь матчей в возрасте до 21 года с набором 40 и более очков. У Дончича, как и у Кевина Дюранта, их четыре. Но у словенца еще есть время, чтобы обойти Леброна.

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К сожалению, украинец Святослав Михайлюк из "Детройта" выполнял роль статиста. За 12 минут на площадке он не набрал ни одного очка.

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