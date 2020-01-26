Смерть великого! Один из самых звездных игроков НБА Коби Брайант погиб в катастрофе вертолета

Никто из пяти летевших на "Сикорском" не выжил

Коби Брайант / Фото: Reuters

Печальное известие пришло из США. В воскресенье утром по времени западного побережья Америки (вечером по киевскому времени) в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Он летел на своем частном вертолете "Sikorsky S-76" возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. После крушения все пятеро человек, которые находились в вертолете, погибли. Причины пока что не называются.

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Брайант занимает третье место по очкам за всю историю НБА, уступая лишь Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну. Нынешнюю звезду "Лейкерс" Леброна Джеймса он опережал всего на 80 очков...

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