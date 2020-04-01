Соберутся все вместе: НБА рассматривает необычный вариант завершения прерванного сезона

Всех баскетболистов хотят собрать в одном городе и играть без зрителей

Пандемия коронавируса остановила почти все спортивные мероприятия в мире и пока что не позволяет организаторам надеяться на скорое возобновление турниров. Однако это не означает, что не нужно думать о будущем и разрабатывать сценарии возвращения к спортивной жизни. Читайте, как баскетбольные судьи в Италии вернулись к работе врачами.

Самая сильная баскетбольная лига, НБА, мира ищет варианты выхода из спячки. Одним из них является возобновление матчей в каком-то одном городе и проведения их без зрителей. В качестве примера рассматривается Лас-Вегас с его многочисленными казино, которые сейчас пустуют. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, сезон НБА остановили 11 марта после заражения коронавирусом Руди Гобера из "Юты".

Пока что США лидируют по количеству заболевших коронавирусом – почти 190 тысяч человек. А вот в соседней Канаде насчитывается всего около 8500 случаев, и в Торонто даже не запретили спортивные мероприятия. Но не допускают зрителей на трибуны. Возможно, отдельные американские города тоже могут пойти на подобные шаги.

Смотрите, как завершился Матч всех звезд НБА-2020 в Чикаго

Реклама

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама