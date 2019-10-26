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"Соколы" отлетали свое в Кубке Украины: экс-тренер сборной выпустил в дерби лишнего легионера

26 октября, 13:55

В 1/8 финала место команды Евгения Мурзины займет "Политехник"

"Соколы" отлетали в Кубке/БК "Харьковские Соколы"

"Соколы" отлетали в Кубке/БК "Харьковские Соколы"

"Харьковские Соколы", которые по сумме двух матчей переиграли земляков из."Политехника" в 1/16 финала Кубка Украины (72:66, 66:53), все-таки не смогут выступить на следующей стадии. Мы уже писали, что "Соколов" обвиняют в нарушении лимита на легионеров.

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По решению ФБУ, подопечным Евгения Мурзина засчитано поражение в противостоянии с "Политехником" из-за превышения лимита на легионеров. Во втором матче харьковского дерби тренерский штаб представителя Суперлиги допустил ошибку, выпустив на площадку одновременно четырех легионеров (Зака Джексона, Карима Джамара, Паулюса Жалиса и Джина Тига), что является нарушением регламента и в матчах элитного дивизиона, и в поединках Кубка Украины. В итоге в 1/8-ю проходит "Политехник".

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Интересно, что подобное уже случалось в розыгрыше Кубка Украины в прошлом сезоне: в ответном матче 1/4 финала. Тогда четыре легионера вышли в составе "Черкасских Мавп", которым было засчитано техническое поражение, и в Финал четырех пропустили столичный "Киев-Баскет", который тогда тренировал Евгений Мурзин. Сейчас Мурзин стоит у руля "Соколов", которые и нарушили правило. Ранее мы писали, что украинское дерби в пользу Киева.

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ФБУ Кубок Украины по баскетболу Харьковские Соколы Политехник

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