Сомнительный бонус попасть на "Мавп": итоги регулярного чемпионата Украины по баскетболу
Определились четвертьфинальные пары украинской Суперлиги
Ух и жаркой получилась развязка регулярки Суперлиги. На первое место претендовали "Днепр", "Химик" и "Запорожье". В итоге днепряне притормозили на финише, уступив в последнем поединке "Черкасским Мавпам" (86:89), которые весь март пытались догнать календарь: ряд матчей был пропущен во время выступления в еврокубках. "За 21 день мы сыграли 7 игр. Это сумасшедшая нагрузка", - заметил тренер "Мавп" Максим Михельсон.
Днепряне в итоге попали на "Одессу", с которой недавно рубились в финале Кубка. Коуч южан Юшкин рассчитывает в плей-офф на своих американцев.
А малое "золото" сезона разыграли в очной дуэли "Химик" и "Запорожье". Три четверти борьбы вылились в рывок Холтона и компании в заключительной – 23:13 и итоговый счет – 93:82. Хотя "Запорожью" вряд ли предстоит легкий первый раунд, ведь им достался прошлогодний №1 – "Мавпы".
"Очень сомнительный бонус - выиграть регулярный чемпионат и получить в первом раунде чемпиона, - заметил тренер запорожан Плеханов. - Рад, что в сложной игре не продавились. Наверное, сегодня было максимальное количество людей за чемпионат. Они стали свидетелями исторической победы. Прошлый сезон закончили восьмыми, а тут первыми. Но я ребятам сказал, что это маленький шажок, который никто не вспомнит, если мы неудачно сыграем в плей-офф. Учитывая победный менталитет "Черкасских Мавп", не считаю, что нам сильно повезло".
ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
Пары плей-офф 1/4 финала:
26.03. "Запорожье" – "Черкасские Мавпы"
26.03. "Киев-Баскет" – "Николаев"
27.03. "Химик" – "Политехник"
27.03. "Днепр" – "Одесса"
Напомним, что недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае.
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