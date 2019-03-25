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Сомнительный бонус попасть на "Мавп": итоги регулярного чемпионата Украины по баскетболу

Сегодня, 10:15

Определились четвертьфинальные пары украинской Суперлиги

БК "Запорожье" выиграл битву за первое место
БК "Запорожье" выиграл битву за первое место. Фото: Федерация баскетбола Украины
Сомнительный бонус попасть на "Мавп": итоги регулярного чемпионата Украины по баскетболу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/88e/023/5c988e0236fea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/88e/023/5c988e0236fea.jpg Баскетбол Определились четвертьфинальные пары украинской Суперлиги

Ух и жаркой получилась развязка регулярки Суперлиги. На первое место претендовали "Днепр", "Химик" и "Запорожье". В итоге днепряне притормозили на финише, уступив в последнем поединке "Черкасским Мавпам" (86:89), которые весь март пытались догнать календарь: ряд матчей был пропущен во время выступления в еврокубках. "За 21 день мы сыграли 7 игр. Это сумасшедшая нагрузка", - заметил тренер "Мавп" Максим Михельсон.

Днепряне в итоге попали на "Одессу", с которой недавно рубились в финале Кубка. Коуч южан Юшкин рассчитывает в плей-офф на своих американцев.

А малое "золото" сезона разыграли в очной дуэли "Химик" и "Запорожье". Три четверти борьбы вылились в рывок Холтона и компании в заключительной – 23:13 и итоговый счет – 93:82. Хотя "Запорожью" вряд ли предстоит легкий первый раунд, ведь им достался прошлогодний №1 – "Мавпы".

"Очень сомнительный бонус - выиграть регулярный чемпионат и получить в первом раунде чемпиона, - заметил тренер запорожан Плеханов. - Рад, что в сложной игре не продавились. Наверное, сегодня было максимальное количество людей за чемпионат. Они стали свидетелями исторической победы. Прошлый сезон закончили восьмыми, а тут первыми. Но я ребятам сказал, что это маленький шажок, который никто не вспомнит, если мы неудачно сыграем в плей-офф. Учитывая победный менталитет "Черкасских Мавп", не считаю, что нам сильно повезло".

ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Пары плей-офф 1/4 финала:
26.03. "Запорожье" – "Черкасские Мавпы"
26.03. "Киев-Баскет" – "Николаев"
27.03. "Химик" – "Политехник"
27.03. "Днепр" – "Одесса"

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае.

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Тег баскетбол, чемпионат Украины по баскетболу

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Павлова Елена

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