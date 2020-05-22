Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

"Спасибо за верность": умер авторитетный тренер НБА, проведший 23 года в одной команде

22 мая, 23:05

Андрей Фоменко

Многолетний наставник "Юты Джаз" Джерри Слоун прожил 78 лет

Сегодня, 22 мая, не стало одного из самых выдающихся и авторитетных тренеров в истории Национальной баскетбольной ассоциации – Джерри Слоуна. Бывший наставник "Юты Джаз" умер на 79-м году жизни от осложнений, вызванный болезнью Паркинсона и деменции с тельцами Леви. С этими недугами специалист жил с 2016 года. К слову, на днях украинский баскетболист вспомнил, как его "сделал" Брайант.

Имя Слоуна навсегда связано с "джазменами" из Юты. В этом клубе он провел в качестве тренера 23 года! Самыми памятными его достижениями для всех останутся финалы НБА 1997 и 1998 годов, когда его команда в упорной борьбе уступала-таки звездам "Чикаго Буллз" Майклу Джордану и Скотти Пиппену. Тогда в "Юте" блистали центровой "почтальон" Карл Мелоун и гениальный разыгрывающий Джон Стоктон.

Реклама

По количеству побед в лиге Джерри занял четвертое место среди всех тренеров. Покинул свой пост Слоун в 2011 году.

Смотрите сюжет, посвященный памяти великого баскетбольного тренера.

Читайте о том, что красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей.

Смотрите, как в США прошла церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью, погибшими в авиакатастрофе

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть умер тренер баскетбол НБА Юта Джаз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Роме было 44 года": от коронавируса скончался врач самого титулованного клуба РоссииБаскетбол
Вместо спортзала крепость, пережившая атаку Османской империи: где приходится тренироваться в пандемию
Вместо спортзала крепость, пережившая атаку Османской империи: где приходится тренироваться в пандемиюБаскетбол
Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертов
Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертовБаскетбол
Это шедевр: красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей
Это шедевр: красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костейБаскетбол
Известный украинский баскетболист
Известный украинский баскетболист "Комар" впал в кому, получив серьезную травмуБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...