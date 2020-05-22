"Спасибо за верность": умер авторитетный тренер НБА, проведший 23 года в одной команде

Сегодня, 22 мая, не стало одного из самых выдающихся и авторитетных тренеров в истории Национальной баскетбольной ассоциации – Джерри Слоуна. Бывший наставник "Юты Джаз" умер на 79-м году жизни от осложнений, вызванный болезнью Паркинсона и деменции с тельцами Леви. С этими недугами специалист жил с 2016 года. К слову, на днях украинский баскетболист вспомнил, как его "сделал" Брайант.

Имя Слоуна навсегда связано с "джазменами" из Юты. В этом клубе он провел в качестве тренера 23 года! Самыми памятными его достижениями для всех останутся финалы НБА 1997 и 1998 годов, когда его команда в упорной борьбе уступала-таки звездам "Чикаго Буллз" Майклу Джордану и Скотти Пиппену. Тогда в "Юте" блистали центровой "почтальон" Карл Мелоун и гениальный разыгрывающий Джон Стоктон.

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По количеству побед в лиге Джерри занял четвертое место среди всех тренеров. Покинул свой пост Слоун в 2011 году.

Смотрите сюжет, посвященный памяти великого баскетбольного тренера.

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