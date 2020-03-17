Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Сразу четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом, трое этого не почувствовали

17 марта, 23:29

Вадим Авдасев

Игроки "Бруклин Нетс" ушли в самоизоляцию после прохождения тестов

В Национальной баскетбольной ассоциации официально объявили о новых случаях заражения коронавирусом. Оказалось, заболевание подхватили сразу четыре игрока одной команды – "Бруклин Нетс". В то же время украинец Святослав Михайлюк из "Детройт Пистонс" ждет результат на коронавирус.

Именно четырех больных баскетболистов "Бруклина" не называют. Но факт обнаружения вируса официально подтвердила пресс-служба клуба. При этом у одного из игроков симптомы болезни уже проявляются, в то время как у трех других заболевание проходит без ощутимых симптомов. Все зараженные изолированы от общества и находятся под присмотром врачей. В "Бруклине" работают над тем, чтобы связаться со всеми, кто контактировал с зараженными игроками, и принять все необходимые меры.

Реклама

Напомним, первым из игроков НБА, у которого выявили заражение коронавирусом, стал французский центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Собственно после этого НБА приостановила сезон. Затем болезнь была диагностирована у его партнера по команде Донована Митчелла. Болезнь поразила также центрового "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Читайте, как Федерация баскетбола Украины завершила национальный чемпионат.

Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА 2020 года

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА Бруклин Нетс коронавирус

Источник: Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Не такая победа была нужна": "Днепр" становится чемпионом Украины из-за прекращения турнираБаскетбол
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановлен
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановленБаскетбол
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 летБаскетбол
Футболист
Футболист "Реала" признался, что плавал в одном бассейне с зараженным коронавирусом игрокомФутбол
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразил
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразилБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...