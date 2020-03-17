Сразу четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом, трое этого не почувствовали

В Национальной баскетбольной ассоциации официально объявили о новых случаях заражения коронавирусом. Оказалось, заболевание подхватили сразу четыре игрока одной команды – "Бруклин Нетс". В то же время украинец Святослав Михайлюк из "Детройт Пистонс" ждет результат на коронавирус.

Именно четырех больных баскетболистов "Бруклина" не называют. Но факт обнаружения вируса официально подтвердила пресс-служба клуба. При этом у одного из игроков симптомы болезни уже проявляются, в то время как у трех других заболевание проходит без ощутимых симптомов. Все зараженные изолированы от общества и находятся под присмотром врачей. В "Бруклине" работают над тем, чтобы связаться со всеми, кто контактировал с зараженными игроками, и принять все необходимые меры.

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Напомним, первым из игроков НБА, у которого выявили заражение коронавирусом, стал французский центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Собственно после этого НБА приостановила сезон. Затем болезнь была диагностирована у его партнера по команде Донована Митчелла. Болезнь поразила также центрового "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

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