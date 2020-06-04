Сразу двое игроков сборной Украины подписали контракты с российским клубом

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова в ближайшее время сменит клуб. В сезоне 2019/2020 капитан нашей национальной команды успешно выступала за турецкий "Фенербахче". Недавно украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в Европе – Ягупова получила титул MVP Евролиги. Теперь же 28-летняя баскетболистка решила продолжить карьеру в новосибирском "Динамо", сообщил сайт eurobasket.com.

В чемпионате Турции Ягупова набирала в среднем 19 очков, а в элитной Евролиге – даже больше, 21,3 пункта. Вместе с Ягуповой в Россию переберется еще один игрок сборной Украины – Людмила Науменко. В минувшем сезоне она также играла в Турции – в команде "Чукурова", а ранее выступала во Франции.

На момент остановки сезона "Динамо" из Новосибирска занимало 10-е место в чемпионате России, имея всего шесть побед в 20 матчах. Также команда выступала в Восточноевропейской баскетбольной лиге, где вышла в финальную часть. Теперь, похоже, клуб решил серьезно усилиться и предложил украинкам солидные контракты.

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