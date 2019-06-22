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Стали известны возможные соперники "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов

22 июня, 14:05

Столичный клуб стартует с квалификации престижного еврокубка

Болельщики "Киев-Баскета"
Болельщики "Киев-Баскета". Фото: Федерация баскетбола Украины

Обладатель серебряных медалей прошлого сезона чемпионата Украины по баскетболу "Киев-Баскет" не получил wild card в основной турнир Лиги чемпионов FIBA. Вице-чемпион Суперлиги стартует с первого раунда квалификации. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Жеребьевка отбора состоится 4 июля.

Возможные соперники "Киев-Баскета" в первом раунде:

"Капфенберг" (Австрия), "Цмоки-Минск" (Беларусь), "Балкан" (Болгария), "Керавнос" (Кипр), "Баккен Бэрс" (Дания), "Карху" (Финляндия), еще не определившийся чемпион Венгрии, "Приштина" (Косово), "Морнар" (Черногория), "Донар" (Голландия), "Легия" (Польша), "Орадя" (Румыния), "Фрибур" (Швейцария), "Интер" (Словакия) и "Седертелье" (Швеция).

Участники второго этапа:

"Антверпен" (Бельгия), "Бургос" (Испания), "Бонн" (Германия), "Варезе" (Италия), "Вентспилс" (Латвия), "Леткабелис" (Литва), "Торунь" (Польша) и "Нижний Новгород" (Россия).

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, Лига чемпионов ФИБА, Киев-Баскет

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